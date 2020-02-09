"الطب الوقائي" يكشف عن الوضع الصحي للمصريين العائدين من الصين



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، من داخل الحجر الصحي بمطروح، إلى أنه يتم قياس درجات الحرارة لهم كل 8 ساعات، موضحا أن هناك عيادات نساء وتوليد وأطفال داخل الحجر الصحي لمتابعة السيدات الحوامل والأطفال الموجودين بالحجر الصحي.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن المتواجدين في الصين يرتدون كمامات ويتم تغييرها باستمرار، وكل فرد في غرفة مستقلة، والعائلات مخصص لها شقق، ويتم متابعتهم على مدار الساعة، موضحا أن كافة سبل الإعاشة من مأكل وملبس ومشرب ووسائل الترفيه المتاحة متوفرة لهم.





وشدد على أنه لا يمكن لفرد من العائدين من الصين مغادرة الحجر الصحي، أو شخص غريب يدخل لهم، موضحا أنهم سيغادرون الحجر الصحي بعد قضاء 14 يوم، مضيفا أن العائدين من الصين فخورين بما فعلته مصر معهم، ويقولون إن مصر بها أفضل رئيس في العالم، معقبا: "الناس طايرة بالريس، وبالحكومة من الفرحة.. كلام يطول الرقبة".



قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن وضع المصرين العائدين من الصين بخير وآمن، ولا توجد أي حالات مشتبه فيها بينهم، وتم عمل ملفات صحية لكل القادمين من ووهان.