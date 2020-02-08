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نتنياهو: إسرائيل تضع خريطة لضم الضفة الغربية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:05 م
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ترجمة - منة الشريف
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة سيتم ضمها وفقًا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال نتنياهو في تجمع انتخابي في مستوطنة معاليه أدوميم، نحن بالفعل في أوج عملية رسم خريطة للمنطقة التي ستصبح جزءًا من دولة إسرائيل، وفقًا لخطة ترامب، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.

وقال نتنياهو، إن المنطقة ستشمل جميع المستوطنات الإسرائيلية ووادي الأردن، وهي أرض تحتلها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ احتلالها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يريدونها في دولة مستقبلية.

وأضاف نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الخريطة الوحيدة التي يمكن قبولها كخريطة لفلسطين هي خريطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما تم إدانة احتمالات الضم على نطاق واسع، غير واضحة.

وستجري إسرائيل انتخابات وطنية في الثاني من مارس ويأمل نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد الجنائي، في الفوز بفترة ولاية خامسة، وهو يرأس حاليًا حكومة انتقالية، حيث لا تزال السلطات القضائية لم تقرر بعد سلطاتها القانونية في ضم الأراضي.

كما شكل المستوطنون جزءًا من قاعدة الناخبين اليمينيين في نتنياهو، وينظر العديد من أعضاء حكومته الائتلافية إلى الضفة الغربية باعتبارها معقل التوراة للشعب اليهودي.

وإعتبرت معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الحرب تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، لقد غير ترامب سياسة الولايات المتحدة لسحب هذه الاعتراضات.

وقال الفلسطينيون، إن المستوطنات تجعل دولة المستقبل غير قابلة للحياة، حيث تستشهد إسرائيل بالاحتياجات الأمنية بالإضافة إلى الروابط التوراتية والتاريخية للأرض التي بنيت عليها.

وتوخيت خطة ترامب حل الدولتين مع إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية تعيش جنبًا إلى جنب، لكنها تتضمن شروطًا صارمة يرفضها الفلسطينيون.

وإعطي المخطط إسرائيل الكثير مما سعت إليه منذ فترة طويلة، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

وستخضع دولة فلسطينية مجروحة منزوعة السلاح للسيطرة الإسرائيلية على أمنها، وستتلقى مساحات من الصحراء مقابل الأراضي الصالحة للزراعة التي استوطنها الإسرائيليون.

ومباشرة بعد أن قدم ترامب الخطة في 28 يناير، قال نتنياهو، إن حكومته ستبدأ في توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ووادي الأردن خلال أيام.

ولكن يبدو أن واشنطن وضعت الانقسامات على ذلك، وواجه نتنياهو منذ ذلك الحين ضغوطًا من زعماء المستوطنين لضم الأراضي رغم أي اعتراضات أمريكية.
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الكلمات المفتاحية

نتنياهو فلسطين دونالد ترامب الضفة الغربية الرئيس الأمريكي إسرائيل

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