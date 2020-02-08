وزير الخارجية المغربي يزور الرئيس الفلسطيني في عمان





أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، أنه التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.





هذا وحمل الوزير ناصر بوريطة، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى الرئيس الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تتعلق بآخر التطورات والمستجدات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وأفادت الوكالة الفلسطينية: بأن "الرسالة تؤكد على موقف المملكة المغربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، ولفتت إلى أن عباس، أكد على الدور الذي تلعبه المغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله.





وأكد الرئيس الفلسطيني، على قوة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن اللقاء جرى بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.





وتأتي الزيارة بعد تصريحات، وزير الشؤون الخارجية المغربي، قبل أيام، التي قال فيها إن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" يجب أن تكون عقلانية.





كما أشار الوزي المغربي، إلى "تقدير المملكة لجهود السلام، التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد ملاحظتها أن واشنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتين"، مضيفاً: "الفلسطينيين من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".





​هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".



