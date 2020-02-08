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الصحة: لا توجد إصابات بكورونا في مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 11:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لا تمتلك رفاهية إخفاء ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد داعي لفعل ذلك، مؤكدا أن مصر لم تسجل أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا.

وأشار المتحدث، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة وتكون قادمة من الصين أو أي مناطق ظهر بها المرض يتم فحصها على الفور، حيث هناك تحليل خاص بفيروس كورونا.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، الاشتباه في إصابة حالة في محافظة الغربية بفيروس الكورونا، موضحا أن الحالة مصابة بنزلة برد عادية، ولم يتم عزله كما يتردد.

وأكد أن كل المصرين العائدين من الاصين بخير، وبصحة جيدة، ولم تظهر أي حالة اشتباة أو إصابة بينهم، ويتم توقيع الكشف عليهم يوميا.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة

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