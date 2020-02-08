"الأرصاد" تُحذر: غدًا رياح وأمطار على هذه المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية منذ الأمس، ودرجة الحرار الآن أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل أربع درجات، مشيرة إلى أن الطقس بادر نهارًا شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن التوقعات تشير إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.



وطالبت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وتهدئة سرعة القيادة على الطرق السريعة والمكشوفة، وتستمر حالة الاضطراب الكامل في الملحاة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، لذلك ينصح بالابتعاد عن أي أنشطة بحرية.

