وزيرة الهجرة: أجهزة الدولة تعمل للحفاظ على كرامة المواطن المصري (فيديو)



وأشارت إلى أن الدولة تكبدت المشقة من أجل التنسيق مع أكثر من جهة من أجل عودة الصيادين المصريين من اليمن، مؤكدة أن الدولة حرصت على رجوع المصريين بطائرة خاصة، والتأكد من عودتهم بسلام إلى منازلهم، وهذا الاهتمام لمسه الجميع.



واستطردت وزيرة الهجرة قائلة أن الدولة حتى فكرت في شكل الملابس التي سيدخلون بها على أبناءهم وزوجاتهم وذويهم، مردفة: "عندما نتحدث عن المصري في الخارج، لابد أن نتحدث عن الدولة بالكامل ودورها في حمايته والحفاظ على كرامته".



وأضافت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on e"، أن الدولة وجهت ضربة جوية عسكرية ردا على قتل المصريين العاملين في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.