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رئيس الطرق والكباري: ميزانية العام المالي الجديد من نصيب مشروعات الصعيد

السبت 08/فبراير/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، إن العام المالي الجديد 2020 2021، سيشهد التركيز على استكمال مشروعات كثيرة تنفذها الهيئة خاصة في صعيد مصر.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن على رأس هذه المشروعات والتي لها أولوية لاستكمال التنفيذ مشروعات تنفيذ محاور النيل، والتي تم التخطيط لإنشاء إجمالي الكباري علي النيل 59 كوبري، تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور منها " تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا ".

وجارى تنفيذ 8 محاور وهم "حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان"، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محاور "شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أن استكمال مشروع تنفيذ طريق "القاهرة - أسيوط الغربي" يلي هذه المحاور في سرعة التنفيذ، لما للطريق من أهمية في خدمة حركة النقل، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحانات أسفلتي باتجاه أسيوط بعرض رصف11 كيلومترا، وآخر خرساني بإتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار.

وأكد أنه لم تحدد بعد القيمة الإجمالية التي ستحصل عليها الهيئة لتنفيذ هذه المشروعات ضمن موازنة العام المالي الجديد 2020 2021.
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الكلمات المفتاحية

محاور النيل صعيد مصر النقل الطرق والكباري

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