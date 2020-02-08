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تعرف على سبب أسماء مواقع التواصل الإجتماعي.. أسم جوجل كان خطأ

السبت 08/فبراير/2020 - 10:42 م
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سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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من يمكنه أن يستغنى ساعة واحدة عن منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، (واتساب - فيسبوك - تويتر - انستجرام - ..إلخ ) كلها وسائل تواصل للأشخاص، منهم من يستخدمها للتسلية ومنهم من يستخدمها للعمل والتربح ومنهم من يستخدمها كوظيفة له، لكن هل سألت نفسك لماذا سمو بهذه الأسماء.

نوضح لكم من خلال بوابة "الفجر" الإلكترونية، سبب تسمية منصات التواصل الإجتماعي بهذه الأسماء. 


فيسبوك - facebook
نتيجة بحث الصور عن فيس بوك الفجر
في جامعة هارفارد التي كان يدرس فيها مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، كان مديرو الجامعة يقدمون الطلبة لبعضهم البعض عن طريق "الدليل"، فجأت الفكرة لمارك وأشتق الأسم منها. 

جوجل - google
نتيجة بحث الصور عن جوجل

أسم جوجل كان خطأ، حيث اقترح شون صديق الدراسة لدي لاري بيج وسيرجي بريان مؤسسي الشركة، أسم googol ويعني في لغة علماء الرياضة 10 للقوة مئة، ولكن عندما أرسل الكلمة لأصدقائه مؤسسي الشركة أرسلها google بدلًا عن googol


آبل - apple
نتيجة بحث الصور عن ابل

في أخر لحظات المهلة الممنوحة للتسمية سمى آبل، وكان الإعتماد على أسم "أتاري"، حيث سمي تيمنًا بأسم الفاكهة وبسبب أن ستيف جوبز كان نباتي وكان يحب الفاكهة.


تويتر - twitter
نتيجة بحث الصور عن تويتر

في بداية الأمر كان يسمى status، وبعدها أُقتبس مؤسس الشركة أسم "twttr" من تطبيق الصور "فليكر"، ثم غيره إلى twitter من أجل أن يكون بسيط.


إنستجرام - instgram
نتيجة بحث الصور عن انستقرام

صدر التطبيق لأول مرة عام 2010، وهو لتبادل الصور والفيديوهات، وأسسه كيفين سيستروم ومايك كريجر، وهي كلمة مشتقة من كلمتين ( telegram و instant camera ). 


واتساب - what's app
نتيجة بحث الصور عن واتس اب

أشهر مواقع التواصل التواصل الإجتماعي، حيث كان يبلغ عدد مستخدميه في عام 2013 (200 مليون)، وفي عام 2019 بلغ مليار ونصف مستخدم حلو العالم، ويذكر أن قد أستحوذت عليه (facebook) بمبلغ 19 مليار دولار.
مؤسسو التطبيق أشتقوا الكلمة من كلمة what's up وتعني بالإنجليزية "كيف الحال"؟.


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الكلمات المفتاحية

وأتس آب مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شبكات التواصل الإجتماعي ستيف جوبز جوجل تويتر انستجرام التواصل الإجتماعي آبل

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