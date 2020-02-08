أحمد مجدي يكشف شخصيتة في "حظر تجوال"

نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة الفنان أحمد حاتم من كواليس فيلم "حظر تجوال".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"اخيرًا مثلنا مع بعض فيلم حظر تجول قريبًا".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أحلى اتنين في الدنيا" وأضاف آخر"ربنا يوفقكم يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"هاتبقي جميل أن شاءالله".





ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة الفرح"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة رانيا يوسف وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.