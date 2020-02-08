تأجيل عشرات المعارض التجارية والمؤتمرات وسط مخاوف من فيروس كورونا

تم تأجيل أكثر من عشرين معرضًا تجاريًا كبيرًا ومؤتمرًا صناعيًا في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا الصيني، مما أدى إلى إيقاف الأحداث التي وقعت فيها صفقات بقيمة مليارات الدولارات في الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".



وتوضح الأحداث التي تم كبحها، بما في ذلك بعض الأحداث التي تم تحديدها حتى نهاية شهر مارس، التأثير الناجم عن الفيروس على الشركات على مستوى العالم، حيث قامت شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية حيث تقوم الحكومات والشركات بتقييد السفر، وما زالت آلاف المصانع والمتاجر مغلقة.



كما علق معرض كانتون، أقدم وأكبر معرض تجاري في الصين، المعارض حتى إشعار آخر.



وكان من المقرر عقد معرض الربيع في المجمع من 15 أبريل، وفي العام الماضي، تم توقيع صفقات بقيمة 29.7 مليار دولار في هذا الحدث.



وأوضح منظمو معرض شرق الصين لاستيراد وتصدير البضائع - المقرر عقده في شنغهاي في الفترة من 1 إلى 4 مارس - إنهم سيؤجلون الحدث، دون إعطاء تواريخ لاحقة، وأعلن المعرض الذي يجذب عادة تجار الملابس والسلع المنزلية، عن صفقات بقيمة 2.3 مليار دولار العام الماضي.



كما طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية وجمعيات رجال الأعمال تأجيل استضافة الأحداث والمؤتمرات، حيث تتزايد المخاوف بشأن المرض الذي أودى بحياة أكثر من 560 شخصًا وأصاب أكثر من 28000 شخص.



وقال مالكولم ماكنيل، وهو شريك في شركة المحاماة العالمية أرنت فوكس، التي تضم عملائها شركات مقرها الولايات المتحدة لها مصالح تجارية في الصين، إن العملاء يسألونني، هل من الآمن الذهاب إلى الصين، وهذا سؤال صعب للغاية للإجابة عليه".



وقال ماكنيل، إن عميلًا كان من المقرر أن يذهب إلى شنتشن في جنوب الصين قرر تأجيل ذلك حتى يونيو.

ويتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل قبل أن يستعيد الناس الثقة الكاملة للسفر إلى الصين مرة أخرى للعمل.



كما تشمل الأحداث الأخرى المؤجلة، والمقرر عقدها في الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس، المؤتمر التجاري السنوي لصناعة الرقائق العالمية في الصين، وسيميكون، والمعرض الدولي للبناء والتشييد في شنغهاي.



وقال منظمو المؤتمر، إن منتدى الصين للتنمية السنوي، وهو تجمع رفيع المستوى من الزعماء الدوليين، وكان من بين الحاضرين السابقين، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، سيتم تأجيله، وعادة ما تعقد في أواخر مارس.



وأضاف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة، أن تفشي المرض يلقي ظلالًا من الشك على حضور الفعاليات البارزة خارج الصين أيضًا، حيث تمنع الشركات الزوار الصينيين من البر الرئيسي من السفر إلى بلدان أخرى.



كما انسحبت شركة "إيل جي للإلكترونيات" الكورية من مؤتمر "موبيل ورلد كونجراس" الذي عقد في برشلونة يومي 24 و27 فبراير.



"تأثير الضيافة"

في سنغافورة، أجل المعرض التجاري لـ "Food & Hotel Asia"، الذي جذب أكثر من 80،000 شخص في عام 2018، أول حدثين كانا يخططان له في دولة المدينة هذا العام.



كما تعاقد مع ما لا يقل عن أربعة موظفين من شركة متعددة الجنسيات عقدوا اجتماعًا لأكثر من 100 موظف دولي في سنغافورة في يناير، مما أثار تحقيق منظمة الصحة العالمية في القضية.



وقالت بعض المصادرإن بعض الفنادق تستعد لتأثيرها على الأقل بنفس درجة تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد في عام 2003، بناءً على إلغاء الحجز حتى الآن.



وقال مي شين، المحلل في هواتاي سيكيوريتيز في بكين، إن الشركات متعددة الجنسيات، وهي العملاء الرئيسيين للفنادق الفاخرة، أوقفت رحلاتها إلى الصين، حيث تم إلغاء جميع الأحداث الكبرى في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أن هذه كانت مصادر إيرادات رئيسية للفنادق الراقية.