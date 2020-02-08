"الزراعة": حديقة حيوان الجيزة مستعدة لاستقبال الزوار بأفضل خدمة(فيديو)

عقب محمد القرش، معاون وزير الزراعة، على استقبال حديقة حيوان الجيزة تستقبل أكثر من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام،، قائلًا: "الوزارة قامت بإلغاء إجازات كافة العاملين في حديقة الحيوان، لتقديم مستوى خدمة لائق للمواطنين، خلال إجازة منصف العام".



وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن وزير الزراعة أصدر تكليفًا بضرورة الاستعداد لاستقبال الزوار على أكمل وجه، وتقديم أفضل خدمة، في إطار خطة الوزارة لتطوير الحدائق لكي تكون بأفضل مستوى بإذن الله.



ولفت إلى أن حديقة حيوان الجيزة لا تحتوي فقط على مجموعة من الحيوانات النادرة التي تصل لـ4800 حيوان وطائر، ولكن تضم مجموعة من المتاحف التي تضم مجموعة من الحيوانات المميزة.



