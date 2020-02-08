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السقطي: هناك معايير واضحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة

السبت 08/فبراير/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة الماضية كان هناك معايير واضحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أصبح هناك تعريف محدد عن "يعني إيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن هناك الآن جهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة تابع لمجلس الوزراء يملك صلاحيات وإمكانيات وحرية الحركة في المشروعات.

وأضاف "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن مصر دولة كبيرة ويتم العمل الآن على "ماذا تريده الدولة الفترة المقبلة"، مستطردًا: "لو الدولة عاوزه تعمل إحلال للواردات هنقوم بعمل مصانع لإنتاج تلك المنتجات التي ستوقف الدولة استيرادها".

وشدد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، وأن تقوم المشروعات الكبيرة بعمل وإنشاء كيانات صغيرة، كي يتم دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي، "عندما يصبح الاقتصاد الرسمي كبير يحفز عملية الاستثمار".
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الكلمات المفتاحية

المشروعات الصغيرة المشروعات السقطي

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