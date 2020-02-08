برلمانية: تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقضي على 40% من البطالة

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مستقبل الاقتصاد في مصر والدول النامية، ويجب تحسين دعم الحكومة لها ووضع بنية مشجعة للاستثمار فيها، والبحث عن منظومة قوية لدعم هذه المشروعات وتحديد آليات مساعدة أصحابها من قبل الحكومة.



وأضافت "أبو السعد"، خلال حوارها في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن البرلمان فتح العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال أدوار الانعقاد الماضية، مطالبة بتدخل فوري وقوي من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.



وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتقليص نسبة البطالة وإحساس المجتمع بالأمان لما له من انعكاس على تشغيل عدد كبير من الشباب العاطل وسيضع محفزات حقيقية للشباب ويسهل عمل المشروعات الصغيرة، حيث سيقضي القانون على 40% من البطالة.



وتابعت: "القانون سيساهم فى عمل سلام اجتماعى للمواطنين خاصة فى القطاع غير الرسمى حيث سيجذب نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية".

