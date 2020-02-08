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رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

السبت 08/فبراير/2020 - 10:34 م
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كريم شحاته
كريم شحاته
عمر محمد
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اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء اليوم السبت قراراً قوياً ضد كريم حسن شحاتة مقدم برنامج زملكاوي عبر شاشة قناة النادي الفضائية.

وأثار كريم حسن شحاتة الجدل يوم الخميس الماضي بسبب دفاعه عن هدف الأهلي الثاني في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز .

وفاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة السادسة عشر بطولة الدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

وأعلن مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة  مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته .

جاء ذلك بعد الجلسه التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مابدر من كريم شحاته واتخذ مجلس إدارة القناه قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك قد قرر عدم الظهور مع كريم شحاتة يوم الخميس الماضي بسبب هذا الجدل.

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مرتضي منصور كريم حسن شحاتة قناة الزمالك رئيس نادي الزمالك أخبار الزمالك

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