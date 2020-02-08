Advertisements
Advertisements
Advertisements

تليفونات بنى سويف يفتقد جهود لاعبان قبل مواجهة الالمونيوم

السبت 08/فبراير/2020 - 10:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements

انهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعداداته لمواجهة فريق الالمونيوم التي ستقام في الثانية والنصف من عصر الأحد، فى إطار مباريات الاسبوع الرابع عشر، بملعب الالمونيوم بنجع حمادى .

وتأكد غياب الثنائى مصطفى عبد الرحيم " كشرى " للإصابة بتمزق بالتدريبات الأخيرة بجانب عدم اكتمال شفاء احمد رضا لاعب وسط الفريق السويفي.


وكان تليفونات بنى سويف قد خاض مباراتين وديتين أمام الفيوم وانتهت لصالح التليفونات بهدفين نظيفين فيما خسر الفريق أمام النجوم بنتيجة 2/4 .

وتعاقد تليفونات بنى سويف مؤخرا مع ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم أحمد حسن قادما من الشرطة المطروحي، فيما ضم الثنائى محمد كارم لاعب بترول اسيوط، وأحمد شحاته لاعب ابو قير للأسمدة، على سبيل الإعارة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته، مديرا فنيا، وحمدى فاروق، ورأفت عبد السلام مدربين، وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى، وعصام متولى، وعادل رياض وأشرف محمود، واأيمن محفوظ، جهاز اداري، وخالد مرجان اصابات ملاعب، وعلاج طبيعي، وأحمد شعبان مدير الكرة، وأحمد سعد مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الألومنيوم، المركز الثاني، برصيد 28 نقطة .

Advertisements

أخبار تهمك

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

09:05 م

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

10:34 م

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

11:04 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status