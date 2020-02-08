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خالد أبوبكر عن عودة المصريين من الصين: "تم الحفاظ على كرامة المصري"

السبت 08/فبراير/2020 - 10:31 م
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خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
داليا الحسين
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علق الإعلامي خالد أبو بكر على عودة المصريين من الصين وعودة الصيادين من اليمن قائلًا: "الدولة حافظت على كرامة المصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن كرامة المصريين خط أحمر.

وقال "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON-E"، مساء السبت: "نحن نؤسس لما هو قادم، ويجب الحفاظ على هذه الضوابط للرؤساء المقبلين، وعدم التنازل عنها".

وأضاف الإعلامي أن الشعب المصري يضع قوانين جديدة للتعامل معه، ولن يرض بأقل من ذلك فيما بعد، متابعًا: "تعظيم سلام للرئيس والدولة على رجوع المصريين من هذه المناطق.. مين كان يصدق أن ده يحصل".
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مصر خالد أبو بكر اليمن الصين الحوثيين اخبار

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