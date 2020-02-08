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الإنتر ضد ميلان.. 7 لاعبين سنة أولى ديربي

السبت 08/فبراير/2020 - 10:24 م
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الإنتر ضد ميلان
الإنتر ضد ميلان
أحمد عصام
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يلتقي فريق إنتر ميلان مع فريق ميلان يوم الأحد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجيوسبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان قد نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ميلان في الدور الأول على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 7 لاعبين في الفريقين سنة أولى ديربي.

1- كريستيان ايريكسن
يدخل اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن مباراة الديربي الأولى له، حيث انتقل إلى فريق إنتر ميلان قادما من نادي توتنهام هوتسبير في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

2- أشلي يونج
يعد الظهير الإنجليزي اشلي يونج من الأسماء الأساسية في التشكيلة مع انطونيو كونتي مدرب الفريق، حيث انتقل إلى الإنتر في الميركاتو الماضي قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3- فيكتور موسيس
تعاقد نادي إنتر ميلان مع اللاعب النيجيري فيكتور موسيس في الشتاء الماضي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في طريقة اللعب الذي يخوض بها كونتي المباريات ويعتمد عليه في الجبهة اليمنى.

4- أليكسيس سانشيز
انتقل اللاعب التشيلي اليكسيس سانشيز من نادي مانشستر يونايتد إلى الانتر في بداية الموسم، ولكنه كان على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب على ملعب السان سيرو.

5- سيميون كيير
دعم فريق ميلان صفوفه باللاعب الدنماركي سيميون كيير في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي إشبيلية الإسباني، وسيدخل كيير الديربي الأول له مع الفريق.

6- إسماعيل بن ناصر
لم يحالف اللاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر التوفيق في مباراة الذهاب بين إنتر ميلان وميلان لخوض اللقاء، حيث كان على مقاعد البدلاء في الدور الأول بعد انتقاله في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

7- دانييلي باديلي
لم يشارك دانييلي باديلي في مباراة ديربي من قبل، لان الحارس الأساسي سمير هاندنوفيتش يلعب بشكل أساسي دائما في السنوات الماضية ويكون باديلي على مقاعد البدلاء، ويغيب هاندنوفيتش عن اللقاء المقبل بسبب إصابة في اليد.
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