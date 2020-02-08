الإصابات تطارد دمنهور قبل مواجهة الأوليمبي





يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد أزمة بسبب كثرة الإصابات بالفريق قبل مباراة الأوليمبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد دمنهور ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.



كانت الإصابات قد أبعدت عمرو نبيل مدافع الفريق بسبب كدمة قوية في الركبة والحارس عمرصبحي لوجود شد في الضامة وأحمد متعب صانع الالعاب بسبب التمزق في العضلة الخلفية وأيضا عصام عادل صانع الالعاب ايضا بسبب شد في الخلفية ويجرى الجهاز الطبى بقيادة نشأت اباظة محاولات لتجهيز اللاعبين إلا أن مشاركتهم في لقاء الأوليمبي أصبحت صعبة حسب تأكيد الجهاز الطبي.



ويحرص رؤوف الحوشي مدير الكرة ومعه كمال فريد المدير الفني بعمل جلسات خاصة مع جميع اللاعبين المطالبة بالهدوء والتركيز داخل الملعب وتنفيذ التعليمات داخل المستطيل الاخضر في مباراة الأوليمبي، وإحترام المنافس واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لنيل ثقة الجماهير البحراوية مرة أخرى، التي تقف وراء الفريق دائما من أجل تحقيق حلم الصعود.



وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 5 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية ، وهي عمرو نبيل مدافع بيلا السابق، ورياض حسين صانع ألعاب الحمام، وكريم رأفت ظهير أيمن الزمالك السابق، ومصطفي سمارة صانع ألعاب الأعلاميين، والمهاجم الغاني أبو بكر مهدي مهاجم الأنتاج الحربي السابق.



يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة