حقيقة إلزام "الأوقاف" للأئمة بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة

نفى الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، وجود أي مقترح داخل الأوقاف بتكليف الأئمة، بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة.



وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت،: "لا يوجد أي توجيه أو مقترح بإلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة، وهذا الخبر غير صحيح، ونعلن عن كامل ثقتنا في جميع الأئمة، والتزامهم على المستوى الدعوي والوطني".



وتابع أن وزير الأوقاف أصدر تصريحًا يحذر فيه من نشر أي أخبار أو تصريحات، على خلاف التي تصدر من وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ، لأنها تمنع التفاعل بين الإمام والمصلين.



