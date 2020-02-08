لحماقي لطفل ذا فويس: "مابلاش تروح لحد تاني خليك في تيم حماقي" (فيديو)

نشر الفنان محمد حماقي، ڤيديو جديد له عبر حسابه الرسمي انستجرام، وظهر حماقي يرتدي تيشرت أبيض، وبنطلون أسود، ويجلس علي كرسي الحكم في برنامج ذا فويس كيدز وهو يغني أغنية ما بلاشوعلق علي الڤيديو قائلاً كلمات جديدة لأغنية ما بلاش، واستيراتيچية جديدة للفوز بمواهب ذا فويس كيدز ولاق الڤيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات منها روعة الأغنية يا حماقي، وأروع فنان وغيرها من التعليقاتومن كلمات الأغنية ما بلاش تروح لحد تاني، ما بلاش خليك في تيم حماقييشار أن آخر أعمال حماقي الفنية ڤيديو كليب راسمك في خيالي وحققت الأغنية نجاجاً كبيراً عبر قناته علي اليوتيوب، فالأغنية كلمات أمير طعيمة، الحان محمد النادي،توزيع تميم والڤيديو إخراج مصطفى عامرجدير بالذكر أن حماقي يشارك حالياً كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الصغيرة ذا فويس كيدز بجانب الفنانة نانسي عجرم والفنان عاصي الحلاني .