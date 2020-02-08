علا رشدي لـ"الفجر الفني": لست نادمة على ابتعادي عن الفن لفترة.. ولامانع من تقديم أدوارًا جريئة

وإلى نص الحوار..



في البداية.. حدثينا عن مشاركتك في فيلم قصة حب؟ وهل حقق النجاح الذي كنت تتمنيه؟



هل أنت نادمة على ابتعادك لفترة عن نشاطك الفني؟



برأيك.. هل الزواج يعطل الفنانة عن ممارسة عملها الفني؟



هل تبدين رأيك بصراحة في أدوار زوجك الفنان أحمد داوود.. وكيف يستقبل انتقادك له في بعض الأحيان؟



برأيك.. هل الكوميديا في أفضل حالاتها حاليًا أم تراجعت بعض الشئ؟



ماهي الشروط التي تختارين على أساسها أدوارك؟





يقولون إن الممثل عليه أن يجسد كل الأدوار.. فهل إذا عرض عليك أدوارًا جريئة ومثيرة للجدل ستقبلينها أم سترفضيها؟



سأقبلها بالطبع، ولكن في حالة واحدة إذا شعرت بأنه دور به تحدي ولدي رغبة في تقذيمه.



ماهي أقرب الأعمال الخاصة بك إلى قلبك؟



تامر وشوقية.



من هو الفنان الذي تتمني تقديم عمل درامي أو سينمائي معه؟



أتمنى العمل مع كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز و النجم عادل إمام بالتأكيد.



كيف توفقين بين حياتك العملية والشخصية؟



أوفق بينهما بتساهيل من عند الله سبحانه وتعالى.



نلاحظ أنك دائمة الظهور مع زوجك في المناسبات الفنية وتنشري البهجة والسعادة.. ألا تخافين من الحسد؟



لا أخاف من الحسد لهذه الدرجة، ولا أحب أن أفكر في هذا الموضوع لأنني أعتقد أن كل من يضعه في باله ويركز معه سيعاني كثيرًا ويحدث له كل مايخاف منه.



فنانة تألقت بخفة دمها وتلقائيتها وبساطتها، فهي فنانة كوميدية مميزة وزوجة ناجحة، تلفت الأنظار مع زوجها الفنان أحمد داوود في أي ظهور لهما، حديثنا عن الفنانة علا رشدي.والتقى الفجر الفني بالفنانة علا رشدي، وقررنا أن نتعمق داخل شخصيتها ونتعرف عليها أكثر، وتحدثت معنا عن أمور كثيرة في حياتها الشخصية والفنية.من وجهة نظري، نعم حقق نجاحًا كبيرًا لي، وذلك بالرغم من حجم الدور ولكنني شعرت بأني اشتغلت علي أن أقدم شخصية مختلفة نوعًا ما عما قدمته من قبل.الندم لا يفيد و الشغل رزق من عند الله يأتي في الوقت الذي كتبه الله لعباده، ولكن بالعكس فأنا سعيدة بعدم حصولي على أي عروض تعجبني خلال الفترة الماضية وذلك لكي أقضي أطول وقت ممكن مع أولادي وهم صغار.ليس الزواج ولكن الإنجاب هو مايتسبب في العطل بالتأكيد، في حالة إذا ما كانت الفنانة تريد تربية أولادها و تجلس معهم.بالطبع أقول له رأيي بصراحة، وهو وقتها يكون على علم بأن الدور لايعجبني وغالبًا يكون رأيه مشابه لي.أرى أنها تراجعت في الكتابة إلى حد ما، ونحن نحتاج إلى أعمال كوميدية حقيقية وليست عبارة عن تريقة أو استخفاف بالجمهور.رغبتي دائمة في أن أقدم أعمالًا بها أدوار مختلفة عما قدمته قبل ذلك وتكون بها تحدي لي ولاتكون جميعها كوميدية.