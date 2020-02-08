رانيا يوسف: "لو لبست البكينى سيقام على الحد".. وتاريخي أكبر من أسماء أبواليزيد

■ ما الذى جذبك لدور الأم «دلال» فى مسلسل «الاَنسة فرح»؟





- ما جذبنى للدور هو أن المسلسل فكرته «غريبة جداً وشقية ومجنونة»، وهو «لايت كوميدى» يعرض على منصة إلكترونية، ما يجعل هناك فئة عمرية معينة تشاهد المسلسل بسبب تعلقهم بالمنصات بشكل عام، وهم الشباب الصغير بدءاً من سن 10 سنوات وحتى 22 سنة، وهو السن المهتم بمشاهدة المسلسلات على هواتفهم المحمولة، وهذا بالنسبة لى أحد العوامل المهمة للمشاركة فى المسلسل، إضافة إلى أن شخصية «دلال» نسخة منى فى كافة تصرفاتى مع بناتى فى الواقع.





■ لماذا شاركتِ فى مسلسل «لايت كوميدى» رغم أنه ليس نوع الأدوار الذى تعود الجمهور عليك فيها؟





- لأننى أحب التغيير، ولو عرض علىّ مسلسل «كوميدى» خالص فى كل تفاصيله لا أتردد فى المشاركة فيه و«ربنا يبعت إن شاء الله».





■ ماذا عن رأيك فى ردود الأفعال «المهاجمة» لفكرة المسلسل بأنه لا يتناسب مع تقاليدنا وعاداتنا الشرقية؟





- كنا على يقين تام نحن فريق العمل أننا سنواجه موجة غضب قد تصل للـ «الشتيمة» وأن الجمهور لن يتقبل الفكرة، خاصةً فى أول حلقتين أو ثلاث حلقات، ثم توقعنا التفاعل من الجمهور بعد ذلك، وعلمنا أيضاً أن المشاهدين سيحبون الموضوع على مدار بقية الحلقات.





■ لم يزعجك تصدر الممثلة الشابة أسماء أبواليزيد التتر والبطولة وكل تفاصيل المسلسل على الرغم من قيامك ببطولات درامية على مدار تاريخك الفنى فى السنوات الماضية؟





- لا لم يكن عندى مشكلة فى هذه الجزئية، لأنها هى أيضاً نوع من الالتزام بالفورمات، كما أننى تعودت على المشاركة فى البطولات الجماعية وأبرزها مسلسلات «ممكلة إبليس»، «أفراح القبة»، و«نيران صديقة» وغيرها من الأعمال، وعلى الجانب الآخر أيضاً قمت ببطولات فردية وبطولات ثنائية، وأنا أقدم كل الأدوار ولا دخل لى فى «المسميات»، خاصةً أننى عند دخول أى عمل جديد أقوم به بقلبى وأوافق عليه لأننى أحبه.





■ لكنك أكدت أنك تفاجأت من ترتيب وضع الأسماء على التتر ومن وضعك فى بوستر المسلسل أيضاً، فما صحة تلك الأقاويل؟





- نعم تفاجأت بالفعل من جزئية تغيير اسم المسلسل، لأننى فى بداية التعاقد مضيت على مسلسل يحمل اسم «شكة دبوس» وليس «الآنسة فرح»، كما أننى تفاجأت أن أسماء تصدرت كل طرق الدعاية للمسلسل مع أن الاتفاق منذ البداية عند التعاقد أننى النجمة التى ستتصدر هذه الدعاية، بحكم أننى الاسم الأكثر شهرة للجمهور وسط بقية أبطال المسلسل، وبحكم خبرتى واسمى بشكل عام، خاصةً أن أسماء «لسه شابة وظهرت منذ عامين أو ثلاثة»، لكن ما حدث هو أن القائمين على «الفورمات» الأجنبى صمموا على تنفيذ الدعاية بنفس الشكل الخاص بهم سواء على مستوى الأفيشات أو ترتيب الأسماء.





■ هل تصدر أسماء للمسلسل تسبب فى خلق نوع من الحساسية بينكما فى كواليس العمل وداخل لوكيشن التصوير؟





- لا أبداً لأننى عرفت أخيراً ما الأسباب بعد سؤالى للقائمين على العمل، وأجابوا بكل صراحة أن السبب وراء ذلك جاء بناءً على «الإيميل» الذى تلقوه من صاحب «الفورمات» الأصلية الأمريكية الذى يملك حقوق ملكية المسلسل، وهى شروط يجب الالتزام بها فى جميع الأحوال وأنا قدرت ذلك فى النهاية.





■ هل ما حدث من تفاصيل سابقة يجعلك تضعين شروطا قبل المشاركة فى أى مسلسل له «فورمات» أجنبى مرة أخرى؟





- لا، «لأننى معنديش مشكلة وحتى لو كان إتقاللى كل اللى حصل من الأول برضه كنت هعمل المسلسل وأنا سألت بس هى ليه التغييرات دى حصلت بعد التعاقد مش قبل».





■ هل شاهدتِ نموذج الأم فى النسخة الأجنبى قبل تجسيدك للدور؟





- نعم طبعاً شاهدته و«كان نفسى أعمله زيه بالظبط.. لأنها أم منطلقة ومتحررة وكانت تلبس البكينى وأنا لو فعلتها لأقيم على الحد»، لكننى أرى أن النسخة المصرى بالنسبة لنا وبالنسبة لمجتمعنا ولبقية المجتمعات العربية «دمها أخف» عن النسخة الأجنبية لأن مواقفنا كمجتمعات مختلفة بشكل عام عن المجتمع الأجنبى.





■ قمتِ فى الفترة الأخيرة أكثر من مرة بتجسيد دور الأم لشباب كبير أكبر من سن «بناتك» فى الواقع رغم رفض الكثير من الفنانات هذا المبدأ خوفاً من وضعهن فى قالب الأم فى جميع أعمالهن، لماذا لا يوجد عندك هذا التخوف؟



