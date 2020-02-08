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6 تصريحات لـ "كيكي سيتين" قبل مواجهة ريال بيتيس المرتقبة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:47 م
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كيكي
كيكي
وكالات
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أكد  كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، اليوم السبت، أهمية تحقيق الفوز في ملعب ريال بيتيس بينيتو فيامارين، من أجل "كسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبنا منذ فترة طويلة".

ويحل البرسا ضيفاً غداً الأحد، على الفريق الأندلسي ضمن مواجهات الجولة 23 لليغا، أملاً في كسر مسلسل النحس الذي لازمه خلال آخر زيارتين له أمام فالنسيا في الليغا (0-2)، ثم الخميس الماضي، أمام أثلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك والخسارة بهدف نظيف في الوقت القاتل.

ورغم توديع الفريق الكاتالوني لكأس الملك، إلا أن سيتين شدد على "تطور الفريق، وتقدمه خطوة للأمام"، ولكن الآن يجب إثبات هذا الأمر بنتيجة إيجابية في إشبيلية.

وقال المدرب الذي سيلتقي بفريقه السابق: "ما يشغلني حقاً هو قدرتنا على تأكيد مظاهر التطور هذه بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب صعب مثل بينيتو فيامارين".

وأضاف صاحب الـ61 عاماً أن مواجهة بيتيس ستكون صعبة "لأننا نلعب أمام فريق يقدم أشياء كثيرة إيجابية، ويمتلك لاعبين ذو مستوى فني عالي، وأصحاب قدرة تهديفية عالية".

ويعول سيتين على "معرفته الكبيرة" بلاعبي البيتيس بعد أن أشرف على تدريب الفريق على مدار عامين، إلا أن "هذا لا يعني أننا سنسيطر عليهم بشكل كامل".

وأوضح المدرب المخضرم أن هذه المباراة ستمثل حدثاً خاصاً له، "قضيت هناك عامين رائعين، ونضجت على المستويين الاحترافي والشخصي، هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن الأشهر الأخيرة هناك كانت صعبة، ولكن هذا بات طي النسيان، أتذكر فقط اللحظات السعيدة على مدار عامين، والأصدقاء الذين تركتهم، والنجاحات التي حققناها في لحظات مهمة".

كما أكد أنه سيحاول خلال مباراة الأحد، فرض أسلوب لعبه، ولكن هذه المرة على مقعد المدير الفني للبرسا، حيث سيحاول تحقيق هذا الأمر بـ14 لاعباً فقط من الفريق الأول، بسبب غياب الثلاثي الحارس البرازيلي نيتو والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي للإصابة، فضلاً عن جيرارد بيكيه للإيقاف.

وقال في هذا الصدد: "من الواضح أننا نحتاج قدوم لاعب، وبالطبع سيساعدنا".

ويدخل حامل لقب الليغا اللقاء بـ46 نقطة يحتل بها المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سيحل ضيفاً هو الآخر على أوساسونا على ملعب إل سادار.

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