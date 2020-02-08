وائل فرج: "الآنسة فرح" لا يخدش حياء الأسرة المصرية

أكد المخرج وائل فرج مخرج مسلسل «الآنسة فرح» أنه توقع نجاح وردود الفعل الواسعة حول المسلسل قبل العرض، لنجاح المسلسل فى نسخته الأمريكية، بالإضافة إلى أن كل فريق العمل اجتهد وتعب حتى لا يقل نجاح النسخة المصرية عن الأمريكية.





وأضاف «فرج» أنه يعلم جيداً أن مقدمة المسلسل الأولى تثير الكثير من اللغط، وجعلت الجمهور تتباين ردود أفعاله ما بين المؤيد والمعارض، قائلاً: «بصراحة كنت متوقع إن المسلسل هيعمل شوية قلق، وبعد ذلك وضعت احتمالية إعجاب الناس به من عدمه بعد مرور أحداث المسلسل ولكن الحمد لله أعجب به الجمهور بالفعل».





وعن أبرز الصعوبات التى واجهته فى «الآنسة فرح»، أكد أنه كان حريصا على ظهور المسلسل بشكل «حقيقى» للجمهور، خاصةً أنه يحمل جانبا كبيرا جداً من «الفانتازيا» والخيال، والصعوبة هنا كانت فى خلق حالة من التوازن بين هذا الخيال وبين احترام عقلية المتفرج على حد تأكيده.





وبالنسبة لتخوفه من فكرة المسلسل «الجريئة والغريبة» وردود أفعال المجتمع الشرقى بشكل خاص والعربى بشكل عام، أوضح «فرج» أن فكرة المسلسل الأساسية «التلقيح الصناعى بالخطأ» بالفعل «صادمة» وخيالية وغير حقيقية بالنسبة للمجتمع الغربى أيضاً، وليس الشرقى فقط، وأنها لا تحدث فى الواقع وغير منطقية، لكن مع مرور الأحداث تنتهى هذه الفكرة فى الحلقة الأولى ويتم التركيز مع الشخصيات والحواديت الأخرى، كما يرى «فرج» أن فكرة رفض ومهاجمة الجمهور هو شىء منطقى وتفهم أنه كلما زاد الهجوم على الحلقة الأولى كلما يدرك الجمهور بعد ذلك أن المسلسل لا يحمل أى شىء «قبيح» أو خادش لحياء الأسرة المصرية، قائلاً: «كان عندى يقين أن ما حدث فى الحلقة الأولى هو نوع من الدعاية للمسلسل على مدار بقية الحلقات»، خاصةً أن المسلسل جديد على الجمهور.





وأوضح فرج أن فكرة اختياره لهذا النوع من الألوان والديكور الذى وصفه البعض بـ«المبهج» يرجع لكون «الآنسة فرح» مسلسلاً من نوعية المسلسلات «الترفيهية» والمسلية، وكان من الضرورى أن يظل الجمهور لديه ابتسامة على وجهه طوال فترة المشاهدة، وعنصر أساسى لخلق هذه البهجة هو تناسق «الفريمات» والألوان، إضافة إلى طريقة الإخراج وطريقة «الحكى» عن طريق الراوى «الكوميدى» على حد تعبيره، وهى كلها عناصر تسببت فى خروج المسلسل بشكل جديد ومختلف عن بقية المسلسلات الموجودة على الساحة.





ورفض «فرج» فكرة الاعتماد بشكل أساسى على مسلسلات «الفورمات» من قبل صناع الدراما المصرية، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك هذه النوعية بجانب النوعيات الأخرى التى يصنعها القائمون على الدراما المصرية بأنفسهم، وفى النهاية تنوع أشكال الدراما هو شىء مهم من وجهة نظره.





وبالنسبة لتعامله مع شقيقه تامر فرج للمرة الأولى كمخرج وممثل من خلال «الآنسة فرح»، أكد وائل أن الأخوة بينهما اختصرت الكثير فى مفاتيح الشخصيات لأنه يوجد بينهما تفاهم كبير على المستوى الشخصى، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أنه على هذه الدرجة من الاحتراف و«فاهم يعنى إيه مخرج» على حد تعبيره كما أنه يقبل ويفهم التوجيه جيد جداً.





وعن أصعب المشاهد التى عانى منها «فرج» خلال تصوير المسلسل، أكد أنها كانت مشاهد سقوط أسماء أبو اليزيد فى حمام السباحة أكثر من مرة، والتى استغرقت يومين تصوير، قائلاً: «أسماء صعبت علىّ ساعتها جداً لأنها تعبت» لتصوير هذه المشاهد فى فترات متقاربة جداً ومن ضمنها مشاهد فى الليل.



