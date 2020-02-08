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هبة عبدالعزيز: أنا عادل أدهم جيلي

السبت 08/فبراير/2020 - 09:46 م
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هبة عبدالعزيز
هبة عبدالعزيز
العدد الورقي
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لأن دورها فى مسلسل «الآنسة فرح» تجسيدا للشر فكشفت الفنانة هبة عبدالعزيز بأنها سعيدة بردود الفعل وتصديق الجمهور لأنها شريرة وقالت إنها أصبحت عادل أهم عصرها بسبب تقديمها لشخصيات شريرة فى أعمال مختلفة وكل مرة تقرر الابتعاد عن الشر يعرض عليها شخصية تستفزها فلا تستطيع المقاومة أو الرفض.

وعما جذبها فى شخصية «نادين» التى تجسدها فى المسلسل قالت إنها رفضت فى البداية لأنه قريب من أدوار سابقة لكنهم أقنعوها بتفاصيل الشخصية واختلافها فى الأجزاء المختلفة وهو ما جعل لديها حالة من التشويق خاصة أنها أحبت الشخصية كثيرا بعد قراءتها للسيناريو وتفاصيل نادين.

وأوضحت هبة أن تجسيد دور زوجة خائنة كان صعبا جداً بالنسبة لها أثناء مذاكرتها وتحضيرها للشخصية لأنها لا تجد مبررا لأفعالها وحاولت أن يتم تغيير السيناريو وفقا لطبيعة الثقافة المصرية والعربية بأن تصبح نصابة بدلا من خائنة ولكنها لم تتمكن من ذلك.

ولكنها نفت أن تكون تخوفت من فكرة العمل الجريئة لأنه موضوع جديد وليس عيبا لأنه فى الأساس خطأ طبى ولكن ما استغربه الجمهور أن الحادث لم يحدث من قبل ما أدى لوجود لغط حول فكرة المسلسل ولكن الأخطاء الطبية ورادة طوال الوقت وتحدث يوميا وهى ترى بأنها فكرة حلوة وجديدة.

وعن كواليس العمل مع فريق المسلسل قالت: أحلى فريق عمل روحهم حلوة وقلبهم أبيض وخلف الكاميرا كان بيننا كوميديا رهيبة جميعا والكواليس مريحة وشعرت بسعادة كبيرة وكنت بشتغل وأنا مبسوطة».

وأكدت هبة أن مشهد السلم هو «الماستر سين» بالنسبة لها، حيث إن التحضير له أخذ منها مجهودا كبيرا لأنه يحمل الكثير من المشاعر المتضاربة والتى هى فى الأصل عكس الشخصية التى ظهرت بها طوال أحداث المسلسل.
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