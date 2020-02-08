تامر فرج: أخويا مش سبب مشاركتي فى "الآنسة فرح"

قال الفنان تامر فرج إن شقيقه المخرج وائل فرج ليس هو من رشحه للمشاركة بشخصية ماجد الألفى فى مسلسل «الآنسة فرح» فالدور عرض عليه بالصدفة مثل أغلب أعماله وجاء الأمر بعدما نشر صورة له على صفحته على انستجرام بلحية وشارب خفيف وبعد أن شاهدت المنتجة سالى والى الصورة شعرت بأنه يشبه الممثل الذى قدم الشخصية فى النسخة الأجنبية ورشحته للدور بدون تردد.





وقال عن العمل مع شقيقه وائل فرج لأول مرة كمخرج وممثل بأنه بينهما ثقة كبيرة، على الرغم من أنها التجربة الإخراجية الأولى له، إلا أن خبرته الكبيرة فى مجال المونتاج والتى امتدت لمدة 20 عاما أو أكثر، أعطته الاحترافية فى التعامل مع الصورة بشكل جيد جداً، كما أنه اهتم بالكادرات وشكل الممثلين على أكمل وجه، ما أدى إلى خروج العمل بهذا الشكل، وعلى المستوى المهنى، أكد تامر أن التفاهم الذى يوجد بينهما كأشقاء انعكس على الجانب المهنى.





ونفى تامر فرج فكرة تخوفه من تجسيد دور أب لأسماء أبو اليزيد، خاصة أنه متصالح مع فكرة أنه فى الواقع أب لشابة عمرها 22 عاما، مؤكداً أن ما يهمه هو الدور وتأثيره على الجمهور، ولكنه فى نفس الوقت يضع فى اعتباره نظرة بعض المنتجين الذين يحصرون الممثلين فى أدوار معينة عقب تجسيدهم لها، قائلاً: «خايف بس المنتجين يفضلوا شايفنى الأب طول الوقت أو الجان الخائن طول الوقت برضه».





وبالنسبة لرأيه فى بعض الآراء التى هاجمت المسلسل منذ الحلقة الأولى بأنه يدعو إلى الانحلال وضد الثقافة المصرية، قال إنهم كفريق عمل تأكدوا بأن المسلسل يسير فى الاتجاه الصحيح حينما تغيرت الآراء بعد عدة حلقات واستطاع المسلسل أن يحقق صدى كبيرة مع الجمهور.





وعن مشاركته فى أعمال الفورمات قال إن الأمر غير مقصود ولكنه مستمتع كونه جزءًا من هذه النوعية من المسلسلات لأنه «مدمن» على مشاهدة الأعمال الأجنبية بشكل كبير وتعلم فن الـ«Stand Up Comedy» فى فرنسا، ما يجعله يحلم دائماً بتطبيق هذا النوع من الأداء ومن التكنيك فى مصر بشكل عام، وهو ما تحقق بالفعل من خلال مسلسلات «الفورمات» من وجهة نظره.



