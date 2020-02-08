انتحر لفشله في الزواج.. كشف غموض العثور على جثة شاب "مشنوقًا" ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت، غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا، الأربعاء الماضي، داخل منزل أسرته بقرية "كوم الصعايده" التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة، وتبين إقدامه على التخلص من حياته بالانتحار شنقًا، بعد مروره بحالة نفسية سيئة لعدم قدرته على الزواج لظروفه المالية الصعبة.



كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا بورود إشارة من مستشفى ببا المركزي بوصول "علي.م.ع"، 24 سنة، جثة هامدة، وأكدت أسرته بالعثور على جثته مشنوقًا بغرفة نومه، ويرجح أنه يكون انتحر شنقا لمروره بظروف نفسية.



وبالانتقال والفحص، تبين من معاينة الجثة بمشرحة المستشفى، أنها بكامل ملابسها وبها حز حلقي حول الرقبة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية، وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وكّلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات وظروف الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية مرور المتوفى بحالة نفسية سيئة لعدم قدرته على الزواج لظروفه المالية الصعبة، وبسؤال والدته وشقيقته قررا قيام المتوفى بالانتحار شنقًا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث صّرح مدير نيابة ببا، بدفن الجثة.

