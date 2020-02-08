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سفارة المملكة بهولندا تحذر رعاياها من عاصفة "كييرا"

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا، تحذيرا لمواطنيها من عاصفة "كييرا" المتوقع مرورها على أغلب المناطق غدا الأحد، وتنصح السفارة بالاحتياط وإتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة.


وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت "تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة(كييرا) متوقع مرورها على اغلب مناطق هولندا غدا الأحد و ستبلغ سرعة الرياح 120/كم بالساعة. تنصح السفارة بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة".


يشار إلى أن لاهاي هي مدينة تقع في غرب مملكة هولندا، في مقاطعة جنوب هولندا، وهي عاصمتها. وتبلغ مساحتها حوالي 100 كيلو متر مربع. وتعد بذلك ثاني أكبر مدينة هولندية بعد أمستردام على التوالي والتي تشكل جميعها مع مدينة اوترخت القريبة من كل منها، ما يعرف في هولندا بمنطقة راندستاد الحضرية.

وبالرغم من أن لاهاي هي ليست العاصمة الرسمية لهولندا، إلا أنها تضطلع بجزء مهم من الدور الذي تؤديه العاصمة أمستردام، ففي لاهاي يقيم الملك و ولية العهد، وتوجد مقار رئاسة الحكومة والوزرات والبرلمان والمحكمة العليا ومجلس الدولة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. كما تعتبر لاهاي مركزاً دولياً لمؤسسات صنع سياسة العدل والسلام في العالم، حيث توجد فيها مقار عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، تماماً مثل مدن كجنيف وفيينا ونيويورك

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هولندا عاصفة كييرا سفارة المملكة تحذير ابها

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