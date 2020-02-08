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مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

السبت 08/فبراير/2020 - 09:42 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين، قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، خلال منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليجا، برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد صاحب الـ49 نقطة، بينما يحتل بيتيس المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

ويطمح البلوجراناللعودة إلى الانتصارات التي توقفت بالخسارة بهدف دون رد، أمام أتلتيك بلباو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتضمنت قائمة لمواجهة ريال بيتيس التالي:

في حراسة المرمى: شتيجن - بينيا.


في خط الدفاع: ألبا - جونيور - أومتيتي - لينجليت - آراخو - سيميدو - روبرتو.


في خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - آرثر - دي يونج - بويج.


في خط الهجوم: ميسي - جريزمان - فاتي.
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