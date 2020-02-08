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بشكل غير مباشر.. "كورونا" يتسبب في مصرع طفل صيني

السبت 08/فبراير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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تتعدد القصص المأسوية مع فيروس "كورونا" القاتل الذي يثير رعبًا عالميًا، وفي غمرة الصراع مع فيروس كورونا توفي فتى صيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقاطهوبي الصينية، ولم تكن وفاته بسبب الإصابة بالفيروس بالمعنى المباشر.

هذا ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن سلطات مقاطعة هونغان الصينية، أن والد الصبي كان هو المعيل الوحيد له، ولكن بسبب إصابة الوالد بالفيروس القاتل وضعته السلطات في الحجر الصحي؛ ليترك الصبي الذي يبلغ من العمر 16 عامًا وحيدًا في المنزل ويلقى قدره المؤلم هناك بعد أسبوعين من ذلك.

وكشفت التفاصيل الصقة الحزينة، أن والد الطفل يان شياوون وضع في الحجر الصحي منذ يوم 22 يناير الماضي، وبعد خمسة أيام أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا "الجديد"، وخلال هذه الفترة بقي ابنه يان تشنغ وحده.

وكان الطفل يان تشنغ يعاني منذ طفولته من تلف في الدماغ، فكان محكومًا عليه بالبقاء طوال حياته أسير الكرسي المتحرك، كما كان عاجزًا عن الكلام أو تناول الطعام بمفرده.

وكان الأب قد وجه نداء على شبكة "فايبو" الاجتماعية، طلب فيه يائسًا أن يقوم أي شخص من أقاربه وأصدقائه بالعناية بابنه العاجز، لكن يبدو أن صرخته اليائسة لطلب المساعدة جاءت بعد فوات الأوان، فقد كان يان تشنغ قد توفي في 29 يناير الماضي.

وقالت حكومة مقاطعة هونغان: إن "الأب كان يأمل أن يعتني أقرباؤه أو رؤساء قريته أو الأطباء بولده العاجز"، حسبما نقلت الصحيفة الألمانية.

ولم يحصل الصبي على الطعام سوى مرتين فقط خلال غياب والده، وبعد وفاته عزلت السلطات المسؤول المحلي للحزب الشيوعي في البلدة وعمدتها.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان في الصين في أواخر ديسمبر الماضي، وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس، الذي ظهر أولاً في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا طفل صيني

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