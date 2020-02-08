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وزيرة الصحة: انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة في المدارس غدا (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، أمدت الوزارة بالاحتياجات الجديدة والكواشف الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الوجبات المقدمة للمصريين العائدين من ووهان صحية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف متابعة للمصريين العائدين من ووهان للاطمئنان على صحتهم، مؤكدة أن مصر خالية من فيروس كورونا.

وأشارت "زايد" إلى أن حملة الأنيميا والتقزم تبدأ الأسبوع المقبل في المدارس، وستكون هناك حملات توعية داخل المدارس للوقاية من انتشار العدوى، مردفة: "منظمة الصحة العالمية طبعت منشورات للتوعية والوقاية من انتشار العدوى وبرامج توعية للطلاب وتقديم التوعية المدرسين والطلاب لتجنب انتقال العدوى وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة".
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وهان مصر خالية من كورونا كورونا فيروس كورونا

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