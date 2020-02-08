عون: الدول الأجنبية وخاصة فرنسا تريد مساعدة لبنان









قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن الدول الأجنبية وخاصة فرنسا أبدت رغبتها في مساعدة بلاده على الخروج من أزمة اقتصادية حادة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".ومع تصارع لبنان لأسوأ الضغوط الاقتصادية والمالية منذ عقود، قال المانحون الأجانب: إنهم لن يساعدوا إلا إذا سنت الحكومة إصلاحات متوقفة منذ فترة طويلة.وصرح عون، بأنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأنهما سيتحدثان مجددًا في الأيام القليلة المقبلة.كما نقل مكتب عون عنه قوله اليوم السبت في مقابلة مع مجلة فاليور أكويليس الفرنسية، إن عدة دول عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان، مع احتلال فرنسا مكان الصدارة، ولم يخض في التفاصيل.ووافقت الحكومة اللبنانية الجديدة على خطة إنقاذ تنص على طلب مساعدة أجنبية، وتدعو إلى تخفيض أسعار الفائدة، وتحذر من أن "الخطوات المؤلمة" ستكون ضرورية، وفقًا لما جاء في نسخة شاهدتها رويترز يوم الخميس الماضي.وسيقدم بيان السياسة إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت على الثقة.كما تشكلت حكومة رئيس الوزراء حسن دياب الشهر الماضي بدعم من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائها السياسيين، الذين يتمتعون بأغلبية برلمانية.ويجب على الحكومة مواجهة أزمة السيولة، والثقة المدمرة في البنوك، وضعف الجنيه اللبناني وارتفاع التضخم.واستغرق الأمر زهاء ثلاثة أشهر بعد استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد نخبة حاكمة متهمة بالفساد.