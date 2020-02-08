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وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين من الصين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن مستجدات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مطالبة باستضافتهم في البرامج عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.

وقالت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي منبهرون بالخدمات الطبية المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى.

وتابعت: "النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنه جدا حفاظ على البيئة والصحة العامة، حيث يتم إزالتها 3 مرات في اليوم، لافتة إلى أن هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان: هناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية، كما يوجد مواطن آخر مصاب بالسكر، وسيدات، ويحصلون على الرعاية الطبية الكاملة، متابعة: "طفل وقع واتفتح راسه واحتاج غرز وواحد تاني وقع وعملنا ليه آشعة".

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