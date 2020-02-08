بالخطوات.. تسجيل رقم التليفون المحمول لأصحاب بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.

وكانت وزارة التموين طالبت من الموطنين الذذين يظهرون لهم رسالة لادخال رقم الهاتف عند صرف منظومة دعم الخبز بضورة، الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة أو أحد الأشخاص المدرجين على البطاقة ومستفدين من الدعم.

وأشارات التموين، إلى أن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أى علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن هناك إقبال كبير حاليا على تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات.

خطوات تسجيل رقم التليفون المحول :

وتستعرض الفجر من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب بطاقات التموين على موقع دعم مصر:

1- الدخول على موقع عمر مصر على الرابط التالي: www.tamwin.com.eg

2- الدخول على تسجيل رقم الهاتف.

3- ادخال رقم بطاقة التموين المدون على ايصال صرف الدعم.

4- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

5- إدخال اسم المحافظة التابع لها البطاقة.

6- ثم تسجيل ستظهر قائمة تدخل فيها رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة ولا يجوز تعديله إلا بالذهاب لمكت التموين التابع له.