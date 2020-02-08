مصر فى 20 سنة الحلقة "5".. ماجدة اتخطبت لأبو بكر وأحبت يحيى شاهين وتزوجت إيهاب نافع وصدمت فى فنان كوميدى شهير

شهيرة النجار



الفرق بين ماجدة وفاتن حمامة فى الحب غرام يحيى شاهين بماجدة ترجمته أفلام عظيمة





شكرى سرحان دفع ثمن غرامه بفاتن بالاستبعاد أمامها بأمرها





فى مذكرات فاتن: أن فنانة منافسة كانت تعمل لها سحرا وجدته فى ملابس الأستاذة فاطمة









ماجدة وملفها الجميل الذى أكتبه بمناسبة رحيلها جعل اهتمام القراء بها يصل لحد مطالبتى بنشر مذكراتها بل والعتاب لماذا لم أسلط الضوء على قصص حبها والجانب الآخر منها وأنا هنا أشكر كل من تواصل معى وهذا إن دل على شىء فإنه أولا يدل على مكانة تلك السيدة الرائعة ثانيا أنه مازال للصحافة الورقية قراءها ولنا أيضا والحمد لله ثالثا أن القراء الأعزاء فئة مثقفة تحن لجمال الماضى الذى لن نحرمهم من الاستمتاع بذكرياته ولكن مذكرات ماجدة لا نملك فيها إلا ما هو معروف ثم إن حياتها الخاصة جدا وما لا يعرفه أحد عنها أعتقد أن الحارس الأمين عليه الآن ابنتها غادة، أما عن قصص حبها فما نعرفه أن ماجدة أحبها الكبير ووسيم الشاشة وقتها يحيى شاهين والذى كانت نظرات عينيه واضحة عليه حتى وهو يمثل أمامها مشاهد غضب أو نرفزة فنظرة الحب التى كانت تشع من عينيه لم تستطع كاميرا السينما إخفاءها. تماما مثل نظرة شكرى سرحان التى كانت تمتلئ بالعشق لفاتن حمامة وهو ما جعل فاتن حمامة تطلب من مخرج صراع فى الوادى أن يبحث عن بطل أمامها غير شكرى سرحان لأن عيونه تفضحه كما فى ابن النيل وغيرها من الأفلام التى جمعت شكرى وفاتن فكان الاكتشاف الجديد الذى كتب القدر وسطر له أن يكون زوجها وهو عمر الشريف فحب شكرى لفاتن نتج عنه استبعاده وقتها من أفلامها فظهر عمر الشريف للشاشة وتولد قصة الحب العظيمة بينهما ونتج عنه أن شكرى سرحان كان قاسما مشتركا لغالبية أفلام منافسة فاتن فى شباك التذاكر وقتها سعاد حسنى وشكرى شارك سعاد فى الزوجة الثانية والسفيرة عزيزة وحكاية جواز وغيرها من الأفلام الناجحة وكونا ثنائيا ناجحا على الشاشة حيث كانت علاقة فاتن وسعاد شابتها مشاعر الغيرة لدرجة أن فاتن صرحت ذات يوم أن مساعدتها وأثناء تصوير فيلم الأستاذة فاطمة قد وجدت أشياء بين طيات ملابسها مما يعنى أنه سحر ورجحت أن ذلك الذى فعلته زميلة لها ولم تشر للاسم لكنه كان معروفا وتلك الرواية صدرتها الأستاذة زينب عبدالرازق فى كتابها عن فاتن حمامة وعلى لسان فاتن ذاتها للكاتبة وقد لخصت هذا الكتاب وما فيه على حلقات منذ ثلاثة أعوام بمجلة صباح الخير الغراء، لكن بعد سنوات طوال وقف شكرى سرحان أمام فاتن فى ليلة القبض على فاطمة. أعود فأقول إن المشاعر التى ملأت قلب يحيى شاهين تجاه ماجدة وتجسدت فى أفلام هو أنتجها وهى جاملته ولم تتقاض مليما منه كبطلة وهو رد ذلك لها عندما شاركها بطولة «أين عمرى» من إنتاجها و«هذا الرجل» أحبه بالإضافة لأفلام «عشاق الليل» و«الغريب» و«تبلورت»، المشاعر الراقية وقتها ولم يكن فيها جرح لأحد بل إن شاهين وملامحه الغليظة نوعا ما مقارنة بملامح رشدى أباظة وسيم الشاشة، وقتها كانت تعجب الفتيات وكان لها جمهورها حيث فى لغة السوق تسمى بالملامح الحادة التى كانت تقترب من ملامح عمر الشريف ولكن عمر كان بدون شارب مثل شاهين وكانت الملامح أقل حدة على الشاشة وربما المرة الوحيدة التى ظهر فيها علي الشاشة وهو شاب فى كان «فيلم إشاعة حب» بالشارب وكانت الملامح قريبة من يحيى شاهين، لماذا لم يتوج الحب بالزواج بين ماجدة ويحيى؟ هذا هو السؤال فماجدة مع الأيام أحبت إيهاب نافع وتزوجته وانقطع النصيب وتم الطلاق ويأتى السؤال هل أحبت ماجدة بعد إيهاب نافع؟





الإجابة، حسب معلوماتى أنها فى أواخر السبعينيات أحبت فنانا كوميديا كان مشهورا بعزوفه عن الزواج وكانت بعض نجمات جيل الخمسينيات والستينيات يحبونه رغم أنه ليس وسيما وأشيع وقتها أن هذا الفنان الكوميدى دخل فى علاقة مع نجمة شهيرة جدا وقتها كان زوجها فنانا ملء السمع والبصر ولما عرفت ماجدة بذلك ابتعدت وكرهت كلمة «حب» هذا الفنان متعه الله بالصحة كان دنجوان وقتها رغم أن الملامح مش حسين فهمى يعنى.





ما سر فاتن الذى ميزها عن ماجدة؟



