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ذبح عجل هي طريقة حسين الشحات لفك النحس
السبت 08/فبراير/2020 - 09:28 م
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الفجر الرياضي
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ذبح نجم النادي الأهلي حسين الشحات عجلاً من أجل فك حالة النحس التى تلازمه فى الفترة الأخيرة مع الفريق الأحمر خلال المباريات.
وسجل الشحات أخر هدف له مع الأهلي في مواجهة المقاولون العرب خلال الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصري.
ويسعى حسين الشحات فى الرجوع لمستواه المعهود مع الأهلي، ويبذل اللاعب قصارى جده خلال التدريبات لكي يستعيد التألق والتهديف مرة أخرى.
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