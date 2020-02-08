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أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب

السبت 08/فبراير/2020 - 09:22 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020  مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم أسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ درهم مغربي .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق

  أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب

 أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم مغربي

عيار الذهب

47.43$

459.38

اسعار الذهب عيار 24

43.48$

421.11

سعر الذهب عيار 22

41.50$

401.97

اسعار الذهب عيار 21

35.57$

344.54

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

267.98

سعر الذهب عيار 14

23.71$

229.69

سعر الذهب عيار 12

1.475$

14.287

اسعار أوقية الذهب

332.00$

3.216

اسعار جنيه الذهب

47.428$

459.384

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 


تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 فبراير

264.22

340.22

396.92

453.62

6 فبراير

264.93

340.62

397.40

454.16

5 فبراير

266.80

343.03

400.20

457.36

4 فبراير

266.24

342.31

399.36

456.40

3 فبراير

266.56

342.73

399.85

456.96

 

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