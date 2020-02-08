أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم أسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ درهم مغربي ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ درهم مغربي ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ درهم مغربي .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ درهم مغربي للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم مغربي عيار الذهب 47.43$ 459.38 اسعار الذهب عيار 24 43.48$ 421.11 سعر الذهب عيار 22 41.50$ 401.97 اسعار الذهب عيار 21 35.57$ 344.54 اسعار الذهب عيار 18 27.67$ 267.98 سعر الذهب عيار 14 23.71$ 229.69 سعر الذهب عيار 12 1.475$ 14.287 اسعار أوقية الذهب 332.00$ 3.216 اسعار جنيه الذهب 47.428$ 459.384 اسعار كيلو الذهب





تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب



