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عاجل.. مصدر بالصحة ينفي إصابة مواطن بـ"كورونا" في طنطا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:19 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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نفى مصدر بوزارة الصحة والسكان، ما تردد من معلومات، الساعات الماضية، تفيد بالاشتباه في أحد الأشخاص العائدين من المملكة العربية السعودية، بإصابته بفيروس كورونا، وحجزه بمستشفى حميات طنطا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وناشد بتحري الدقة في الأخبار والمعلومات لعدم نشر البلبلة وزعر المواطنين.

وتداولت معلومات منذ قليل تفيد بعزل الأجهزة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أحد الأشخاص العائدين من المملكة العربية السعودية للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحالة المرضية.

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كورونا في شارع عبدالعزيز كورونا فيروس كورونا طنطا حميات طنطا

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