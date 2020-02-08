أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في عمان
يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 "، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.
وسجل "الذهب"، "عيار
12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .
أسعار الذهب السبت 8-2-2020 في عمان
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ريال
عماني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
18.04
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
16.54
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.79
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.53
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
9.02
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
561.15
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
126.31
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
18.043
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7 فبراير
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
6 فبراير
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
5 فبراير
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.18
|
4 فبراير
|
10.65
|
13.69
|
15.98
|
18.26
|
3 فبراير
|
10.58
|
13.60
|
15.87
|
18.13