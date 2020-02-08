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أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في عمان

السبت 08/فبراير/2020 - 09:15 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 "، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب السبت 8-2-2020 في عمان


 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان  في الأيام السابقة في السوق العماني .


أسعار الذهب السبت 8-2-2020 في عمان


 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ريال عماني

عيار الذهب

46.86

18.04

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.54

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.79

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.53

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.53

سعر الذهب عيار 14

23.43

9.02

سعر الذهب عيار 12

1.457

561.15

اسعار أوقية الذهب

328.04

126.31

اسعار جنيه الذهب

46.862

18.043

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 فبراير

10.61

13.64

15.91

18.19

6 فبراير

10.61

13.64

15.91

18.19

5 فبراير

10.61

13.64

15.91

18.18

4 فبراير

10.65

13.69

15.98

18.26

3 فبراير

10.58

13.60

15.87

18.13

 

 

 

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