خاص| مدحت صالح يتعاون مع الملحن كريم طارق في أغنية "مقسوم"

يعكف الفنان مدحت صالح على التحضير لأغنية جديدة، ويتعاون من خلالها مع الملحن كريم طارق، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



وقال الملحن كريم طارق في تصريحات خاصة للفجر الفني إن مدحت صالح سينتهي من تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكنه تكتم على اسم العمل.



وأضاف أن الأغنية ستكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره، وهي أغنية مقسوم ومبهجة ولها شكل جديد.



العمل من كلمات الشاعر محمد رسلان وألحانه وتوزيع جو حنا، وهندسة صوتية أسامة كمال.



جدير بالذكر أن الملحن كريم طارق قد لحن لعدد كبير من الفنانين ومنهم مجد القاسم، خالد الطيب، تامر سري، آية عبد الله، سمر الحسينى، إيثار على، وعادل الخضري، وغيرهم.



من جانب آخر، حقق مدحت صالح نجاحات منقطعة النظير من خلال أغنية ابن مصر والتي شاركه فيها الغناء كلًا من مصطفى حجاج ومحمود العسيلي.

