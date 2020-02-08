Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص| مدحت صالح يتعاون مع الملحن كريم طارق في أغنية "مقسوم"

السبت 08/فبراير/2020 - 09:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
يعكف الفنان مدحت صالح على التحضير لأغنية جديدة، ويتعاون من خلالها مع الملحن كريم طارق، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال الملحن كريم طارق في تصريحات خاصة للفجر الفني إن مدحت صالح سينتهي من تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكنه تكتم على اسم العمل.

وأضاف أن الأغنية ستكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره، وهي أغنية مقسوم ومبهجة ولها شكل جديد.

العمل من كلمات الشاعر محمد رسلان وألحانه وتوزيع جو حنا، وهندسة صوتية أسامة كمال.

جدير بالذكر أن الملحن كريم طارق قد لحن لعدد كبير من الفنانين ومنهم مجد القاسم، خالد الطيب، تامر سري، آية عبد الله، سمر الحسينى، إيثار على، وعادل الخضري، وغيرهم.

من جانب آخر، حقق مدحت صالح نجاحات منقطعة النظير من خلال أغنية ابن مصر والتي شاركه فيها الغناء كلًا من مصطفى حجاج ومحمود العسيلي.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 9 ساعات

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 7 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status