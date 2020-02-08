صلاح محسن يقود سموحة للفوز على إف سي مصر بالدوري





نجح فريق سموحة، في تحقيق الفوز على نادي مصر، اليوم السبت، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.





وأحرز صلاح محسن هدف الفوز لسموحة، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليهدي الثلاث نقاط لفريقه، ويحرز أولى أهدافه مع الفريق السكندري.





وبهذا الفوز، صعد سموحة للمركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما توقف نادي مصر عند المركز الأخير برصيد 11 نقطة، في جدول مسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن نادي مصر يستضيف حرس الحدود في الأسبوع المقبل للدوري، فيما يستضيف سموحة نظيره الانتاج الحربي.



