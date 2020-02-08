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عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إصابة مواطن بكورونا في طنطا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تواصل مع حميات طنطنا، للتأكد من حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا، وثبت عدم صحة هذه الأنباء، موضحًا أن هناك شابًا قادمًا من السعودية دخل إلى حميات طنطا؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والاشتباه في إصابته بنزلة برد، والحديث على إصابته بفيروس كورونا وعزله أمر غير صحيح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر حتى الآن لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا على وجه الإطلاق.

ولفت إلى أن أعرض الإصابة بفيروس كورونا مشابهة لنزلات البرد، وأي حالة مشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا، يتم إجراء التحاليل لها؛ للتأكد من صحتها.
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