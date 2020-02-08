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الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

السبت 08/فبراير/2020 - 09:05 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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استقر مسؤولو النادي الأهلي على بديل أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تمهيداً للتعاقد معه في بداية الموسم المقبل.


وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجاناً بدون الرجوع إلى إدارة القلعة الحمراء عقب انتهاء عقده رسمياً.


وعرض النادي الأهلي على أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أجل تجديد عقده لمدة موسمين قادمين عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بدولة الإمارات.


ويرفض أحمد فتحي عرض النادي الأهلي المقدر بـ6 ملايين جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق الأحمر والاستمرار مع الفريق نظراً لضعف قيمة المقابل المادي المعروض عليه من قبل إدارة القلعة الحمراء.


وعلم "الفجر الرياضي" أن النادي الأهلي وضع باهر المحمدي نجم فريق الإسماعيلي بديلاً لأحمد فتحي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على ضم باهر المحمدي الذي يجيد اللعب في مركزي الجبهة اليمنى وقلب الدفاع مما يجعله صفقة رابحة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل لسد ثغرات الدفاع الأحمر أيضاً.

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