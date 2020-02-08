الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على بديل أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تمهيداً للتعاقد معه في بداية الموسم المقبل.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجاناً بدون الرجوع إلى إدارة القلعة الحمراء عقب انتهاء عقده رسمياً.





وعرض النادي الأهلي على أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أجل تجديد عقده لمدة موسمين قادمين عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بدولة الإمارات.





ويرفض أحمد فتحي عرض النادي الأهلي المقدر بـ6 ملايين جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق الأحمر والاستمرار مع الفريق نظراً لضعف قيمة المقابل المادي المعروض عليه من قبل إدارة القلعة الحمراء.



