يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 " ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في البحرين

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين في الأيام السابقة في السوق البحرين .

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في البحرين





دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 46.86 17.67 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.20 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.46 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.25 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.31 سعر الذهب عيار 14 23.43 8.83 سعر الذهب عيار 12 1.457 549.53 اسعار أوقية الذهب 328.04 123.69 اسعار جنيه الذهب 46.862 17.670 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين



