Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في البحرين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 " ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020  في البحرين

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين  في الأيام السابقة في السوق البحرين .

  أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020  في البحرين


 

 

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار بحريني

عيار الذهب

46.86

17.67

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.20

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.46

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.25

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.31

سعر الذهب عيار 14

23.43

8.83

سعر الذهب عيار 12

1.457

549.53

اسعار أوقية الذهب

328.04

123.69

اسعار جنيه الذهب

46.862

17.670

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

2 فبراير

8.32

10.70

15.58

17.81

1 فبراير

8.33

10.71

15.58

17.81

30 يناير

8.36

10.75

15.56

17.79

29 يناير

8.49

10.92

15.62

17.85

28 يناير

8.45

10.87

15.53

17.75

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى البحرين سعر الذهب في البحرين الدهب فى الكويت اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى البحرين اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى في البحرين اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 23 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 7 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 7 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في البحرين

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في البحرين

اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في البحرين

اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في البحرين

اسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2020 في البحرين

اسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2020 في الكويت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status