موسى: "الطرق تكلف مليارات الجنيهات.. والمواطن بيدفع 5 جنيه"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن عزم الدولة تطوير طريق الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه سيتم إنشاء 12 حارة في الطريق لاسيما أنه يعاني من الزحام الشديد والتكسير نظرا لضغط السيارات.





وقال" موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الطريق سيتكلف مليارات الجنيهات، والمواطن يدفع فقط 5 جنيهات، موضحًا: "رسوم الطرق بناخدها ونطور الطرق".





وأضاف الإعلامي أن الحكومة خصصت 12 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق الداخلية في المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن تطوير الطرق الداخلية في صالح المواطن.



