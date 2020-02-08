Advertisements
Advertisements
Advertisements

موسى: "الطرق تكلف مليارات الجنيهات.. والمواطن بيدفع 5 جنيه"

السبت 08/فبراير/2020 - 09:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن عزم الدولة تطوير طريق الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه سيتم إنشاء 12 حارة في الطريق لاسيما أنه يعاني من الزحام الشديد والتكسير نظرا لضغط السيارات.

وقال" موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الطريق سيتكلف مليارات الجنيهات، والمواطن يدفع فقط 5 جنيهات، موضحًا: "رسوم الطرق بناخدها ونطور الطرق".

وأضاف الإعلامي أن الحكومة خصصت 12 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق الداخلية في المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن تطوير الطرق الداخلية في صالح المواطن.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 14 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status