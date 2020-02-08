أحمد موسى : توسعات "عزبة الهجانة" جاء على حساب المنشآت العسكرية

قال الإعلامي أحمد موسى إن منطقة الهجانة التي اتخذت الدولة قرارا بتطويرها، يسكنها أهالي يعانون من الفقر المضجع، موضحًا: "المواطنون في هذه المنطقة فقراء جدا جدا.. الرئيس السيسي مهتم بالغلابة".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن الرئيس السيسي كلف وزارة الصحة بإرسال قافلة طبية إلى عزبة الهجانة لإجراء الكشف الطبي على الأهالي، مشيرا إلى أن القافلة الطبية العلاجية شاملة وبها كافة التخصصات الطبية، وسوف تتوجه القافلة الطبية غدا الأحد".





وتابع: "تم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها"، لافتا إلى أن التوسعات فى مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة جاء على حساب المنشآت العسكرية بالمنطقة.



