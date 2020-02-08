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وزيرة التضامن: "مش مهم الجمعية الأهلية منشأة فين.. الأهم النتائج"

السبت 08/فبراير/2020 - 08:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات الأهلية، والمواطنين المستفيدين من خدماتها.

وأشارت "نيفين"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه قد تكون جمعية أهلية منشأة في "شقة"، ولكن نتائجها جيدة.

وتابعت: "مش مهم الجمعية عبارة عن إيه، ومنشأة فين، المهم النتائج.. إحنا في عصر التكنولوجيا"، لافتة إلى أنهم سيهتمون الفترة المقبلة بوجود قاعدة بيانات عن نتائج عمل الجمعيات الأهلية.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين عمل الجمعيات الأهلية، وخطة 2030، وعمل الحكومة لتقديم الأفضل للمواطن.

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وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الحياة اليوم الإعلامية لبنى عسل

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