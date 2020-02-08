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انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "هنجملها" لتطوير حي المرج

السبت 08/فبراير/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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انطلقت المرحلة الثانية من مباردة "هنجملها" الذي أطلقها مجموعة من شباب المرج بالتعاون مع الحي، لتطوير مدخل كفر الشرفا ومؤسسة الزكاة، وذلك من خلال إنشاء حديقة بمدخل المنطقة.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المرحلة الثانية شملت أعمال المحارة لسور الحديقة داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى دهانه باللون الأصفر وفرد الطمي داخلها.

وأكد "صابر" أن الحملة بدأت في تشجير الإطار الخارجي للحديقة، وذلك بعد رفع المخلفات والقمامة بمحيطها وتحويلها إلى مظهر جمالي يليق بمدخل حي المرج.

وأوضح وائل شوشة المتحدث بأسم شباب المبادرة، أن مجموعة من شباب المرج استمدو تلك بعد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نملك خطة متكاملة لتطوير بعض الأماكن بحي المرج.

وحرصوا الشباب على تقديم الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء محافظ القاهرة لدعمهم الشباب.
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الكلمات المفتاحية

حي المرج المرج القاهرة

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