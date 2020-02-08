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بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز بثلاثية نظيفة في الدوري التركي

السبت 08/فبراير/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شارك محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي في فوز فريقه اليوم، السبت، بثلاثية نظيفة على حساب غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي، والتي شهدت أيضًا تعزيز طرابزون سبور لصدارته بعد فوزه على مضيفه جنتشلر بيرليجي 2 - 0.

وانتظر طرابزون حتى الدقيقة 79 ليسجل الهدف الأول عن طريق خوسيه سوزا، قبل أن يضيف زميله أنطوني نواكيم الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة تعرض ألكسندر سورلوث لاعب طرابزون للبطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد جنتشلر بيرليجي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تقدم بشكتاش في الدقيقة 52 عن طريق بوراك يلماز من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كيفن برينس بواتينج الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم اختتم جيرمي لينس ثلاثية فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 27 نقطة في المركز التاسع.

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