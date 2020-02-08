Advertisements
Advertisements
Advertisements

خيتافي يسحق فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

السبت 08/فبراير/2020 - 08:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
عزز فريق خيتافي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه اليوم السبت، على ضيفه فالنسيا 3 - 0 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف خيتافي خورخي في الدقيقتين 58 و67، وخايمي ماتا في الدقيقة 87.

واضطر فريق فالنسيا لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسانردو فلورينزي في الدقيقة 78.

ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام أشبيلية الذي يواجه سلتال فيجو غدا الأحد، وتوقف رصيد بلنسية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الثاني عشر لخيتافي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة فالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ أقل من ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 21 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

07:29 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status