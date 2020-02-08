خيتافي يسحق فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

عزز فريق خيتافي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه اليوم السبت، على ضيفه فالنسيا 3 - 0 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وسجل أهداف خيتافي خورخي في الدقيقتين 58 و67، وخايمي ماتا في الدقيقة 87.





واضطر فريق فالنسيا لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسانردو فلورينزي في الدقيقة 78.





ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام أشبيلية الذي يواجه سلتال فيجو غدا الأحد، وتوقف رصيد بلنسية عند 37 نقطة في المركز الخامس.





وهذا الفوز هو الثاني عشر لخيتافي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة فالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.